TERAMO – “I Carabinieri di Pineto hanno denunciato per evasione un pinetese di 36 anni. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, tra cui la stessa evasione verificatasi in altre occasioni, durante un controllo dei militari dell’Arma, è risultato essere assente da casa senza un valido motivo”.

Così dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo in una nota diffusa il 26 agosto.

