GROTTAMMARE – Da sud a nord, per un rientro a scuola in piena sicurezza: prenderanno il via la prossima settimana i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici grottammaresi.

I preparativi riguardano tra gli altri il fabbricato in via Dante Alighieri, nel quartiere Ascolani, che annualmente accoglie circa 400 bambini e ragazzi, dall’Infanzia alla Secondaria (415 nel precedente anno scolastico).

L’obiettivo è la messa in sicurezza del piano sottotetto, con la realizzazione di piccole e grandi opere per un valore di 10.300 euro (oltre iva):

 revisione delle piastrelle dei bagni e sostituzione di quelle non stabili;

 installazione di un corrimano presso la scala dell’ala posta a nord;

 sostituzione dei corpi illuminanti non stabili;

 messa in sicurezza degli spazi esterni;

 controllo e ripristino dei tendaggi delle aule didattiche.

L’investimento complessivo sulle scuole per l’anno scolastico 2021/22 è di 159.500 euro (+ Iva). Gli interventi trovano finanziamento nella Legge di Bilancio 2020 (160 del 27 dicembre 2019) con integrazione di fondi comunali.

Intanto, si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai servizi di Scuolabus e mensa. La modulistica è già disponibile sul sito del Comune di Grottammare. Le domande vanno consegnate entro il 6 settembre allo sportello del Protocollo: a mano negli orari di apertura (9-13 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche 15.30-17.30), via mail (protocollo@comune.grottammare.ap.it) o Pec (comune.grottammare.protocollo@emarche.it).

