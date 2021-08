SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento del Festival letterario Riviera delle Palme, organizzato dalla Omnibus Omnes, con il patrocinio dei Comuni di San Benedetto del Tronto e di Acquaviva Picena, il 27 agosto, alle ore 18.30, presso lo chalet Kontiki di San Benedetto del Tronto, con la presentazione del romanzo storico di Marco Folletti “La divisa sbagliata. Un Indiano d’America tra le SS”, edito dalla casa editrice sambenedettese Mauna Loa Edizioni. Dialogherà con l’autore Carla Civardi, le letture saranno a cura di Giampietro De Angelis.

Marco Folletti si interessa di scrittura e di ricerca storica, collaborando con enti, associazioni e gruppi storici. Il suo romanzo è ambientato durante la seconda guerra mondiale e narra le vicende di Saxton, un Indiano d’America che soffre per la storia di violenze e di soprusi subiti dal suo popolo dall’arrivo di Colombo in poi, che decide di combattere il suo paese d’origine, da cui si sente rifiutato. Tormentato da dubbi sulla sua scelta, inizia una incredibile avventura in Italia: si schiera sulla linea Gustav e poi sulla linea Gotica fino a mantenere una condotta morale pacifista che, più volte, gli fa rischiare la fucilazione, salvando anche la vita ai presunti “nemici”.

Per la sua originalità, il romanzo ha ottenuto l’interesse di un produttore cinematografico, che ne sta valutando l’adattamento al grande schermo.

Sono obbligatori la prenotazione presso la Omnibus Omnes (whatsapp 3356126630) e il green pass.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.