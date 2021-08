FERMO – “Minacce e aggressione a operatori di polizia con lancio di bottiglie e spray urticanti, danni alle auto di servizio e lievi lesioni a seguito di colluttazione per due poliziotti presenti. E’ la reazione di alcuni cittadini extracomunitari ad uno specifico preordinato servizio di controllo del territorio a Lido Tre Archi di Fermo dopo l’aggressione ad una turista, proprietaria di una residenza in quella zona, il 24 agosto”.

Così l’Ansa Marche in una nota diffusa nella serata del 25 agosto.

“I controlli sono stati eseguiti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Guardia di Finanza di Fermo allo scopo di rintracciare l’aggressore – si legge nella nota dell’agenzia di stampa – L’operazione che però ha incontrato l’opposizione di alcune persone che hanno aggredito gli operanti: l’area è stata dunque circondata e, avvisata l’Autorità Giudiziaria, sono stati eseguiti tre arresti i reati di minaccia, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre al danneggiamento dell’autovettura di servizio”.

“Alla luce di quanto accaduto, il Prefetto di Fermo ha convocato una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il 27 agosto per una disamina approfondita della vicenda con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del sindaco del Comune capoluogo” si legge nella nota dell’Ansa regionale.

