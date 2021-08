Il primo cittadino di San Benedetto del Tronto ha tergiversato per un mese di fronte al gentile invito del nostro giornale ad essere intervistato per “Punto e a Capo” sull’andamento del suo attuale mandato. Il momento sta per arrivare, collegatevi con noi venerdì 27 agosto alle 18.30 ma prima inviateci le vostre domande

SAN BENEDETTO – Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto, come ben sanno tutti i suoi cittadini, si è sempre rifiutato di rispondere alle nostre domande su importanti temi che riguardavano e riguardano il suo iter istituzionale.

Ora che il suo mandato iniziato nel giugno 2016 e il termine è previsto per il 3 o 10 ottobre prossimi, abbiamo pensato bene di invitarlo alla nostra trasmissione web tv “Punto. E a capo”, per esaminare insieme quanto è stato fatto nei 5 anni durante i quali, con la sua giunta, ha amministrato la città capofila della riviera picena.

Purtroppo il primo cittadino sambenedettese non ha accettato l’invito di venire nei nostri studi. Le motivazioni addotte? Singolari, evasive, strane e non democraticamente definibili. Allora abbiamo comunque ovviato noi, per non far mancare ai lettori, e soprattutto ai cittadini, la presenza e le tante problematiche, ancora senza risposta, riconducibili alla sua amministrazione comunale.

Invitiamo quindi i lettori a integrare le nostre domande con le loro considerazioni perché il momento è arrivato. Venerdì 27 agosto alle 18.30 collegatevi con noi e capirete.

