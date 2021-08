SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 22 agosto si sono svolte le prove valide per la seconda tappa dei Trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini 2021 disputate nello specchio di mare antistante il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Dopo una settimana di condizioni di vento da Nord con intensità sopra i 15 nodi e mare formato nella giornata di Domenica abbiamo avuto un significativo cambiamento della direzione e dell’intensità sia del vento che del mare che comunque hanno permesso al Comitato di Regata di portare a termine le prove previste dal Bando di Regata.

Una intensità media del vento di scirocco di circa 6-7 nodi ed un’altezza di onda di circa 20 cm sono state le condizioni che hanno caratterizzato le prove disputate da una flotta di 22 imbarcazioni per il trofeo Jack La Bolina e 12 imbarcazioni per il Trofeo Giovanni Latini.

Per il Trofeo Jack La Bolina le tre prove disputate hanno avuto lo stesso ordine di arrivo vedendo nella classifica finale della seconda tappa l’equipaggio ITA 76 con Matteo Pincherle e Carlo Carincola su Flying Dutchman al più alto gradino del podio seguiti dal Flying Junior ITA 3823 Stefano Bonatti e Camilla Di Bonaventura seguiti al terzo posto da ITA 207635 su Laser Radial il giovane Federico Costantini.

Come previsto nel Bando di Regata sono state premiate le categorie monoscafi e poliscafi dove per la prima ha visto la conferma della classifica generale; per la categoria poliscafi il primo posto va al Catamarano A-Class Classic ITA 17 timonato da Marco Romano seguito sulla seconda piazza del podio dal catamarano A-Class Classic ITA 171 con Giulio Marco Domizi ed al terzo gradino l’equipaggio ITA 060 Mattia Esse Sport SPI condotto da Luca Dario Tedaldi e Bruno Croce.

Per il Trofeo Giovanni Latini si sono affrontate in acqua su imbarcazioni O’pen Skiff i ragazzi della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto e del Circolo Nautico Amici della Vela M. Jorini che hanno onorato splendidamente l’appuntamento dedicato ai nati dal 2004 al 2015; la c lassifica generale ha visto il Circolo Nautico Amici della Vela M. Jorini conquistare tutti i gradini del podio con la prima classificata Amelie Piergallini seguita da Allegra Mozzoni ed al terzo gradino del podio Matilde Belfanti.

Come di consueto sono stati premiati per la Classe O’pen Skiff i primi classificati di ogni categoria che sono risultati: U17 Amelie Piergallini, U13 Matilde Belfanti e Prime Allegra Mozzoni.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ringrazia tutti gli atleti e gli accompagnatori che hanno voluto onorare con la loro partecipazione all’evento e aspetta tutti al prossimo appuntamento previsto per domenica 5 settembre 2021 e ringrazia gli sponsors che hanno dato il loro contributo ai trofei: Fainplast, Sabelli, Fortek Nautica, Decathlon San Benedetto del Tronto ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

