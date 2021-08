Giunta alla ventunesima edizione la competizione nota nell’ambiente della pesca d’altura come “La Sfida” ovvero il più importante evento di pesca sportiva del Circolo Nautico Sambenedettese, sicuramente uno dei più antichi e rinomati d’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con la vittoria del team Pecora Nera del club di Albarella guidata dall’angler Ader Cappellato insieme al team Nikh III dell’Ikuvium di Gubbio del comandante Francesco Stafficci, la ventunesima edizione del Memorial Massimo De Nardis, competizione nota nell’ambiente della pesca d’altura come “La Sfida” ovvero il più importante evento di pesca sportiva del Circolo Nautico Sambenedettese e sicuramente uno dei più antichi e rinomati d’Italia.

Quest’anno alla fine, anche causa rinvio della prima data, sono state circa venti le squadre in gara, e le prospettive potevano essere quelle di un secondo rinvio causa condizioni mare avverse. Fortunatamente, sacrificato il primo giorno di gara, si è riusciti a disputare la seconda manche di domenica senza problemi. Non sono mancate le catture sin dai primi minuti con un testa a testa tra alcuni team che avevano trovato le coordinate giuste per allamare gli ambiti tonni.

Pecora Nera, Valentina, Hard Fish a cui si sono aggiunti Sintonia ed altri equipaggi che hanno superato le tre catture, ovviamente tutte rilasciate. Alla fine però la classifica di coppia ha visto salire sul podio più alto Pecora Nera e Nikh III. In seconda posizione la coppia della asd sambenedettese formata dal team Sintonia del comandante Magnani Fabrizio e dal team Shark One di Federico Maurizi. Chiudono al terzo posto la coppia di Circolo Nautico Migliori di Giulianova con i team Valentina di Romano Valle e Only Tuna di Fabio Mancini.

Fuori dal podio ma comunque a premio la coppia del Cns, ovvero Hard Fish di Marco Ciarrocchi e Luxor di Massimo Novelli. A livello individuale è il team Pecora Nera a ottenere il miglior punteggio e che pertanto disputerà il campionato italiano di specialità Fipsas nel 2022. All’impeccabile cerimonia di premiazione, organizzata con il supporto del delegato agli eventi Cns, Giuseppe Mattetti, erano presenti il presidente del circolo Igor Baiocchi e il vice presidente, Giacomo Forti, che hanno consegnato i premi insieme alla famiglia De Nardis e alle autorità intervenute tra cui il Comandante della Capitaneria di Porto, Marco Mancini e il Vice Comandante Nicola Pontillo.

La sezione pesca del Circolo Nautico è già a lavoro per pianificare i prossimi appuntamenti nelle settimane di settembre e ottobre dove ci saranno le selettive provinciali di traina e ancora di drifting per dare l’opportunità a ulteriori equipaggi di staccare un biglietto per i campionati italiani del prossimo anno.

