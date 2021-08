SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive della guardia classe 2001 di Alatri Marco Cipriani.

Cipriani, nonostante la giovane età ha già esperienza di campionati senior; avendo esordito nel campionato di C Gold nel 2017-18 con il Manerbio Basket, nelle ultime due stagioni prima dello stop per il covid ha giocato con il Mazzano in Promozione (9.3 punti di media) e C Gold (5.9 di media).

Queste le sue prime parole pochi giorni prima di approdare a San Benedetto: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione con la maglia della Sambenedettese e felice di avere coach Mìnora al comando della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza”.

