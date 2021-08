GROTTAMMARE – I costi per le famiglie che vorranno usufruirne sono invariati rispetto al passato, così come la possibilità di accedere alle agevolazioni previste in base all’Isee.

La modulistica è già disponibile sul sito del Comune di Grottammare. Le domande vanno consegnate entro il 6 settembre allo sportello del Protocollo: a mano negli orari di apertura (9-13 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche 15.30-17.30), via mail (protocollo@comune.grottammare.ap.it) o Pec (comune.grottammare.protocollo@emarche.it).

TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio partirà dal primo giorno di scuola.

Nella richiesta vanno indicati la tipologia di trasporto (andata e ritorno, solo andata o ritorno), il plesso scolastico di frequenza e contrassegnati i criteri di priorità sui quali gli uffici comunali lavoreranno nel caso le richieste siano superiori alle disponibilità. La quota di partecipazione è annuale e varia in base all’Isee, alla tipologia di trasporto e al numero di figli iscritti, grazie alle riduzioni previste dal secondo figlio in poi. Va da un massimo di 182 € a un minimo di 9 €.

Alle domande vanno allegati: fotocopia documento di identità del richiedente, eventuale fotocopia documento di identità del delegato/i, eventuale attestazione ISEE per l’accesso alle agevolazioni, informativa privacy compilata e firmata. Per richiedere il servizio, qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/2020/12/Richiesta-Trasporto-Scolastico_2021-2022.pdf

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio sarà attivo dal 20 settembre.

Nella domanda vanno indicati classe, sezione e plesso di frequenza. Il costo del singolo pasto – che come lo scorso anno verrà servito al banco di classe – è di 4,75 € per residenti e 5,80 € per i non residenti. In entrambi i casi, sono previste riduzioni dal secondo figlio in poi, fino a un minimo di 2,95 €.

Alle domande vanno allegati: fotocopia documento di identità del richiedente, eventuale attestazione ISEE, informativa privacy compilata e firmata. Per richiedere il servizio, qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/2020/12/Richiesta-Mensa-Scolastica_2021-2022.pdf

Più informazioni sui singoli servizi sono disponibili qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/servizi/trasporto-scolastico/

https://www.comune.grottammare.ap.it/servizi/mensa-scolastica/

