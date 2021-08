SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quattro anni fa la scomparsa di un personaggio molto stimato in Riviera.

Parliamo di Costantino Carapucci, ex atleta e allenatore di moltissime generazioni a San Benedetto e dintorni.

Il 25 agosto 2017 Costantino ci ha lasciato ma il suo ricordo è ancora vivo oggi tra i familiari e amici. E in suo nome vengono realizzati progetti di solidarietà.

Il Memorial in suo nome, che si svolgeva di consueto nel storico campetto di San Filippo Neri, è al momento sospeso considerata l’emergenza Covid. Ma non mancano iniziative in suo omaggio.

Da anni la sorella di Costantino, Milena, insieme ai familiari e a un gruppo di amici si occupa dei bambini poveri in Senegal cercando di far loro frequentare la scuola e dare loro del cibo. Quest’anno in memoria di Costantino Carapucci stati inseriti nel progetto 10 bambine per dare loro una speranza in un futuro migliore.

