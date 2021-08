SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono partite questa mattina le lettere d’invito ai 10 sindaci interessati per partecipare al convegno la cui locandina, trovate in allegato. Saranno invitati i candidati sindaci di San Benedetto per chiedere l’impegno a promuovere a livello istituzionale il percorso per arrivare all’obiettivo della nostra associazione”.

Così Paolo Virgili, presidente di Città Grande del Piceno. Di seguito la locandina con tutte le info.

