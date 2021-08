Un premio di livello mondiale, patrocinato dal principe ereditario di Dubai, tra migliaia di altri fotografi provenienti da tutto il mondo. Un orgoglio per Cupra e per tutta l’Italia

Giuseppe Cocchieri

CUPRA MARITTIMA – “La soddisfazione più grande da quando mi avvicinai alla fotografia negli anni 70” sono le prime parole pronunciate dal fotografo amatore Giuseppe Cocchieri, dopo aver scoperto di aver vinto il primo premio al concorso Hipa di Dubai.

L’ Hamdan International Photography Award è uno dei concorsi più importanti a livello mondiale ed è patrocinato dal principe emiro Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La fotografia scattata nel 2020 da Cocchieri si è aggiudicata il primo premio tra migliaia di fotografi in gara, nella categoria “bianco e nero”, essa raffigura uno scorcio marittimo a Grottammare ripreso nel 2020. In primo piano si vedono delle sedie vuote prima di un concerto, simbolo della difficoltà che sta passando tutto il mondo dello spettacolo in questo periodo, sullo sfondo invece un cumulonembo sembra presagire del male e, quasi impersonificando il covid, si diffonde nell’aria circostante.

“Ho iniziato a fotografare nel 1978 con la mia prima macchina fotografica regalatami da mia madre – dichiara Giuseppe Cocchieri -. Mi appassionava l’arte fotografica in tutti i suoi aspetti, ho imparato a sviluppare i negativi, a stampare foto, ho letto molti libri di fotografia e ho cominciato a coltivare questo hobby fino ad oggi”.

“Qualche anno fa ho voluto partecipare all’Hipa per mettermi in gioco, per capire il livello delle mie fotografie sottoponendole a esperti di livello internazionale. Dopo i primi due anni in cui sono riuscito a raggiungere le finali, la gioia più grande quest’anno è stata quella di scoprire che una mia foto è stata capace a conquistare tutti, ma soprattutto che la mia passione sia stata apprezzata a pieno da grandi esperti di fotografia”.

Fotografia vincitrice Hipa 2021

