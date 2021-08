Sottile, porosa e dall’ottima resa in cottura. Fatta oggi come una volta, con ingredienti semplici e genuini. Solo semola di grano duro e uova, per un sapore delicato ed inconfondibile.

È la pasta all’uovo di Marcozzi di Campofilone. Trafilata al bronzo e a lenta essiccazione, dalla sfoglia morbida e sottile, veloce da cuocere e dall’ottima resa in cucina, è indubbiamente la scelta ideale per qualsiasi ricetta: da quelle della tradizione a quelle più creative.

Scopriamo insieme le tipologie di prodotti che l’azienda offre.

I Maccheroncini di Campofilone IGP

Un po’ di storia…

La tradizione della pasta all’uovo di Campofilone inizia secondo leggende popolari parlate e scritte fin dal 1400. I primi documenti certi che si riferiscono a questa pasta denominata anche “capelli d’angelo” risalgono al Concilio di Trento del 1560 in cui vengono citati con la dicitura “così sottile da sciogliersi in bocca”. I Maccheroncini sono anche citati in quaderni di cucina di alcune casate nobili del 1700 e del 1800 come i conti Stelluti Scala e i conti Vinci. Inoltre il poeta Giacomo Leopardi nei suoi 49 piatti che più desiderava, elencava tre modi diversi in cui preferiva i prodotti di pasta all’uovo di Campofilone come promemoria per i suoi cuochi.

Il 13 novembre 2013 i famosi Maccheroncini di Campofilone hanno ricevuto il riconoscimento IGP: un marchio d’origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quelle tipicità agricole ed alimentari che sono prodotte in un’area geografica determinata, in questo caso a Campofilone. I Maccheroncini di Campofilone IGP possono essere prodotti soltanto nel comune di Campofilone rispettando un rigido disciplinare di produzione.

Non solo maccheroncini…

Se i Maccheroncini di Campofilone IGP sono indiscutibilmente il prodotto di punta, l’azienda offre un’ampia di scelta di altri prodotti.

Ecco altre tipologie:

lunga tradizionale : linguine, fettuccine, tagliatelle, chitarrine, pappardelle, sfoglia

: linguine, fettuccine, tagliatelle, chitarrine, pappardelle, sfoglia corta: strozzapreti, cappello da chef, fusilli, torchietti, gigli

strozzapreti, cappello da chef, fusilli, torchietti, gigli lunga speciale: fettuccine allo zafferano, al tartufo, ai funghi porcini, al nero di seppia, al peperoncino, alla salvia, agli spinaci, all’ortica, al limone

fettuccine allo zafferano, al tartufo, ai funghi porcini, al nero di seppia, al peperoncino, alla salvia, agli spinaci, all’ortica, al limone lunga biologica: maccheroncini IGP, fettuccine, chitarroni, pappardelle

La linea Bio prevede l’utilizzo delle migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica per garantire una pasta di eccellente qualità, in grado di salvaguardare l’ambiente in quanto il Bio bandisce l’agricoltura chimica. La linea Bio è ideata per rispondere alle crescenti richieste di mercato dei prodotti bio e per soddisfare le necessità di chi è attento ad un’alimentazione sana e naturale.

Una volta cotta la pasta, come la condiamo?

L’usanza vuole che i Maccheroncini di Campofilone, come tutta la pasta di Campofilone, vengano conditi su una tavola di legno con il tradizionale ragù di carne. Marcozzi di Campofilone propone uno squisito ragù tradizionale già pronto, ideale in più occasioni. Per un’esperienza unica in tutti i sensi.

Nato da una ricetta della nonna tramandata di generazione in generazione, è un ragù di carne dal gusto rotondo e corposo, fatto secondo la tradizione. Solo olio extra vergine d’oliva, pomodori di stagione locali coltivati senza fretta, carni pregiate e niente più. Un concentrato di genuinità contadina che si sposa perfettamente con la dorata pasta all’uovo Marcozzi di Campofilone, esaltandone il gusto.

