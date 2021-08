in essa sono contenuti vari aspetti dell’ispirazione lisztiana, da quello prettamente virtuosistico a quello passionale puro ad un sempre vigile ma fascinoso lirismo. Una morte vissuta con eroismo musicalmente apocalittico e altamente scenografico.

Italo Bruni Diplomato al Conservatorio di Fermo, si è distinto per la sua professionalità e collaborazione in vari concerti: nel 2010 ho vinto il concorso Yamaha per giovani compositori, suonando la composizione “profondo abisso” allo junior original concert in Lecco. Nel 2015 Ho suonato con l’orchestra diretta dal M Benedetto Guidotti il concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore di F.J.Haydn. Nel 2016 classificato primo al concorso Chiaro di Luna di Torano. E’ ‘orgoglio del Quartiere San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto in cui vive e presta la sua collaborazione nella parrocchia del Quartiere. Il concerto si terrà Mercoledì 25 Agosto presso la Chiesa di San Pio V a Grottammare alle ore 21.15. Obbligo di mascherina.