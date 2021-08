SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che l’unico atleta senior confermato per la prossima stagione è Luca Quercia.

Nato il 24/06/1993 a San Benedetto del Tronto, muove i primi passi in un Centro Minibasket locale prima di essere trasferito al Porto San Giorgio Basket per un brillante percorso giovanile con il Valdiceppo Basket dove esordisce in serie C. Nel 2012 torna a Porto San Giorgio in serie C1 e C2. Nel 2016 la firma con la Sambenedettese Basket dove resta per 3 stagioni compiendo la scalata dalla serie D alla C Gold. Nel 2019 passa al Pedaso in serie D e nella scorsa stagione è tornato in rossoblù per disputare la Coppa del Centenario. “Non vedo l’ora di ricominciare con una nuova stagione e di conoscere i miei nuovi compagni. Spero che finalmente i nostri tifosi possano tornare a sostenerci in ogni partita” – ha dichiarato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.