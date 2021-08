GROTTAMMARE – Si è svolto Sabato 21 Agosto, alle ore 5:45, presso il lido “Bagno delle Sirene“, l’evento “Alba in musica e armonia“, una colazione in musica nella splendida cornice del lungomare grottammarese organizzata dal Giornale “Grottammare” e dall’Associazione “Per Grottammare” in occasione del cinquecentenario della nascita di papa Sisto V.

Oltre allo splendido sole che ha fatto capolino all’orizzonte alle ore 6:20, lasciando tutti i presenti senza parole, protagonisti dell’evento sono stati i musicisti dei “Morgen Brass“, professionisti marchigiani, ma di fama riconosciuta anche all’estero: sono componenti, infatti, delle più prestigiose Orchestre Sinfoniche nazionali e internazionali, come l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra Del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra della Repubblica di San Marino, l’Orchestra dell’Arena di Verona; vantano, inoltre, numerose esibizioni nei più prestigiosi palcoscenici europei e mondiali come Saint Moritz in Svizzera, Garmisch-Partenkirchen e Stoccarda in Germania, Zlin nella Repubblica Ceca, Issy les Mulineaux e Parigi in Francia, Royal Opera House di Muscat in Oman. Il loro repertorio, molto vasto ed eterogeneo, spazia dalla musica classica ed operistica fino alle colonne sonore della migliore cinematografia italiana ed estera, abbracciando anche la musica popolare e le calde atmosfere argentine, senza dimenticare le fiabe in musica arrangiate per dimostrazioni didattiche rivolte ai bambini.

Marco Biancucci, uno dei componenti del quintetto che ha suonato sabato, ha dichiarato: “Quello che abbiamo vissuto è stato un viaggio musicale dal barocco fino ai giorni nostri, con un omaggio speciale al maestro Ennio Morricone che ci ha lasciato lo scorso anno. Per noi è stato un evento riuscito alla grande! La nostra formazione, pur provando sempre di mattina, ha suonato per la prima volta all’alba ed è stata un’esperienza sensazionale! Oltre alle note ed al sole, sabato abbiamo sentito levare in aria applausi e sentimenti di approvazione. Sicuramente l’alba in musica a Grottammare rientrerà nei progetti musicali che i Morgen Brass proporranno il prossimo anno.”

L’appuntamento, che ha riscosso molto successo tra tutte le fasce di età, ha registrato una numerosa partecipazione sia di Grottammaresi che di turisti. Tra questi ultimi c’è stato un ospite d’eccezione, il musicista Lito Fontana, eccellente trombonista sanbenedettese ormai trapiantato ad Innsbruck da diversi anni, docente presso il Conservatorio di Hall in Tirol, oltre che artista ormai noto in tutto il mondo della musica internazionale. Fontana, al termine dell’evento, è andato a complimentarsi con il quintetto dei Morgen Brass, manifestando di aver apprezzato molto la loro esibizione.

Tra i presenti anche un professore dell’UNICAM, partito appositamente da Camerino per non perdersi questo evento.

Gli organizzatori esprimono un grande ringraziamento a tutti i componenti dell’Associazione ‘Per Grottammare‘, ai partner ‘Bagno delle Sirene‘, ai ‘Musei Sistini‘ e allo sponsor ‘Antonio Marconi Vivai‘ che ha reso possibile l’iniziativa”.

Al termine dell’esibizione è intervenuta Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini, la quale ha ricordato l’importanza della figura di papa Sisto V ed ha raccontato ai presenti la ricchezza dei tesori presenti all’interno dei musei, invitando tutti a visitarli e a scoprire il territorio Piceno.

