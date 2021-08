Al primo posto Alessandra Zarroli per il migliore scatto dell’alba di fronte al piazzale Kursaal. Il Comitato organizzatore ha premiato i vincitori con abbonamenti e biglietti omaggi per assistere ai concerti del Festival

GROTTAMMARE – Successo per il concorso fotografico del FestivaLiszt legato al concerto all’alba tenutosi davanti al piazzale Kursaal in occasione del Ferragosto 2021.

Tra le note melodiose eseguite da giovani talenti locali, come il compositore Davide De Angelis, i musicisti del Nuovo Laboratorio Ensemble ed i versi di Dante che scende nel Purgatorio declamati dall’attore Eugenio Olivieri, sono scaturite foto molto suggestive dell’alba del nuovo giorno.

Compito arduo per il Comitato Organizzatore del festival scegliere i vincitori di questa edizione, considerata anche l’alta adesione dei partecipanti all’iniziativa.

In ogni caso, alla fine, ecco i vincitori del concorso: Alessandra Zarroli, 1° posto, Lina Lanciotti e Nadia Lo Biondo, secondo posto ex equo, Carlo Chimenti e Antonio Felletti, terzo posto ex equo, ai quali vanno abbonamenti e biglietti omaggi per assistere ai concerti del Festival.

Sono state altresì ritenute meritevoli di segnalazione le foto inviate da: Carlo Cicchi, Silvia Egidi ed Andrea Mantovani.

Le bellissime foto potranno essere ammirate nel foyer del teatro delle Energie dove saranno esposte per tutta la durata del Festival e sulla pagina Facebook della Gioventù musicale “L. Petrini”.

Il Comitato Organizzatore ringrazia tutti i partecipanti che hanno voluto accompagnare le immagini con commenti molto lusinghieri sull’evento.

