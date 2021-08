SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Popolo della Famiglia lancia il proprio programma elettorale per San Benedetto.

Lo farà lunedì 23 agosto alle ore 18 presso la sala conferenze dell’Hotel Calabresi. All’iniziativa pubblica, aperta a tutti parteciperanno il Segretario nazionale del Pdf, Andrea Brenna, il coordinatore regionale Fabio Sebastianelli e il responsabile provinciale Andrea Quaglietti. E’ stato invitato anche il sindaco Pasqualino Piunti, candidato che il Popolo della Famiglia sosterrà alle elezioni comunali di ottobre per la riconferma alla carica di primo cittadino.

“Lunedì presenteremo il nostro programma – spiega Andrea Quaglietti – ed anche tutte le idee per la città e il suo territorio. Ma invitiamo i residenti a partecipare all’incontro anche per ascoltare le loro proposte e puntare a migliorare i servizi e sviluppare le potenzialità di San Benedetto. Tutto ciò per integrare il programma stesso e renderlo rispondente ai bisogni e alle necessità dei cittadini e soprattutto delle famiglie, alle quali noi vogliamo dare voce e rappresentanza in un momento molto difficile. “

