SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pioggia in provincia?

Secondo la Protezione Civile Marche sì.

L’ente regionale ha emesso un avviso per maltempo in arrivo nel Piceno e allerta “gialla” per temporali per tutta la giornata del 23 agosto.

