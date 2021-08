Un’occasione unica per grandi e piccoli di imparare giocando, l’appuntamento è per domani, domenica 22 agosto ore 18,30.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Museo del Mare per l’evento più divertente dell’estate! I pirati sono sbarcati al mercato ittico di San Benedetto spinti dalla ricerca di un misterioso tesoro e sono disposti a dividere il bottino con chi vorrà aiutarli ma… prestate attenzione agli indizi che il biologo vi darà, per vincere bisognerà conoscere bene le specie ittiche del Museo del Mare!. Un’occasione unica per grandi e piccoli di imparare giocando, l’appuntamento è per domani, domenica 22 agosto ore 18,30.

Prenotazione obbligatoria al numero 353 4109069

Costi bambini: euro 5,00, adulti euro 10,00

