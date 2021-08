Ambulanze per il trasporto in ospedale

CUPRA MARITTIMA – Sanitari in azione lungo la costa il 21 agosto.

Incidenti a Cupra Marittima.

Tamponamento fra auto senza feriti mentre il 118 è intervenuto per due cadute di persone.

I feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza per le cure mediche.

In tutti e tre i casi c’erano gli agenti della Polizia Municipale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.