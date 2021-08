SAN BENEDETTO DEL TRONTO/RIPATRANSONE – Scontri il 21 agosto.

Incidente a San Benedetto del Tronto vicino via Asiago fra auto: sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi.

Altro sinistro a Ripatransone in contrada Petrella: auto fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco, soccorse due persone portate in ospedale in ambulanza.

