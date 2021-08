SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di apprensione in Riviera il 21 agosto.

Due canoisti si ribaltano a Porto d’Ascoli in mare a ridosso della scogliera.

In balia delle pericolose risacche, i due vengono messi in salvo e in sicurezza dal bagnino Alexander Alesi nonché istruttore di nuoto presso la piscina Dolphin di Castorano.

E’ accaduto vicino alla concessione 114 Marina di Nicò.

