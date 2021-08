Da marzo ad oggi si sono accavallate tante vicende da non poter distinguere più qual è la più comica. Mai visto come una questione seria, la sorte della nostra beneamata squadra di calcio, possa essere secretata mettendo in confusione i suoi appassionati. Di solito succede quando c’è qualcosa da nascondere. Con la complicità delle istituzioni? Ai sudditi nonché elettori l’ultima parola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La storia della S. S. Sambenedettese sta toccando livelli bassissimi nonostante che, nel tempo, ne abbia viste di tutti i colori. Pensavamo di aver raggiunto il fondo quando fu promossa in serie C e, invece di salire, retrocesse in Eccellenza.

Prima di passare all’attualità, una piccola parentesi con un aneddoto che la dice lunga: vicino al mio ombrellone un tifoso di una certa età e ben informato raccontava a tre giovani sambenedettesi “Ai primi anni di serie B, l’Italia ci scherniva chiamandoci S.S.S.S.S.S.” Perché? Società Sportiva Sambenedettese Sempre Senza Soldi”. Vero. Pagava poco e prendeva giocatori di squadre di serie inferiori delle vicinanze. Ma in B restava. La differenza è che prima si ammetteva mentre adesso, chiunque viene, dice di averli i soldi e tanti. Poi…

Per spiegare che la Samb di Pignotti, con quella originale promozione-retrocessione, non toccò il fondo, basta dire:

a-che Kim dava i soldi a Serafino ma non si capisce ancora dove finivano.

b-che alla seconda asta fallimentare, il romano Roberto Renzi batte all’asta lo stesso Kim ma poi non viene iscritto in serie C, almeno fino ad oggi. È in atto il quinto ricorso, stavolta al Consiglio di Stato, nel quale si chiede in alternativa la serie D. Una complicazione nelle complicazioni ma non gli si può dar torto, ad ognuno è lecito tutelare i propri interessi.

c-che il comune di San Benedetto indice un bando per chi vuole acquistare la Samb e farla giocare in serie D, chiedendo garanzie economiche che poi la Figc dovrà vagliare se sufficienti o meno. Nel frattempo si vocifera, dico vocifera, che i due vincitori si sono messi d’accordo per fare un’unica società. Presumo a maggioranza di Manolo Bucci e con qualche distinguo da parte dei finanziatori sambenedettesi. Un terzo potenziale candidato, Gianleonardo Neglia, in rappresentanza del campione di baseball, Josè Bautista (“Possiamo garantire sin da subito la somma di oltre un milione di euro ma prima vorremmo vederci con il sindaco insieme al capofila del gruppo interessato, Bautista, in video conferenza”, come scritto nella loro richiesta formalizzata e inviata a tutti i giornali) non è stato ritenuto idoneo. Per quest’ultimo concorrente ci sono due tesi diverse che però nessuno, né il sindaco né Neglia, hanno chiarito in modo formale. Secondo il sindaco o meglio (lui non parla o se lo fa è con i suoi simpatizzanti, giornalisti e non) secondo persone vicine a lui, l’invito di Neglia era stato accettato ma lui non si è presentato, secondo l’italo-canadese Piunti si è rifiutato di incontrarli. Chi mente? Vattela a pesca!

d-Renzi da me chiamato più volte non risponde, gli stessi finanziatori locali non hanno mai detto niente ufficialmente, Bucci oggi non ha risposto ma mi ha fatto riferire che lo farà domani perché oggi è impegnatissimo per il problema sollevato da Roberto Renzi “Se non mi danno la serie C, voglio la D”. Cinciripini? Non ha mai detto di voler acquistare la Samb, però…

Quattro validi motivi per spiegare che la vicenda sta diventando comica, quasi una pagliacciata. Vicenda con un denominatore comune: nessun comunicato stampa, nessuna conferenza stampa, nessuna richiesta ufficiale di intenti (tranne una) eppure di motivi ce ne sarebbero ben più di uno. Diciamo almeno dieci. Tutto è affidato a chiacchiere che, come si sa, passando da lingua in lingua si ingrossano fino a far diventare verità anche quando non lo sono. Boh!

Eppure un sindaco potrebbe far finire in un baleno questo stato di cose.

