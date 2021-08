Successo e interesse per la presentazione del libro del dottor Mauro Mario Mariani “Ricomincio da Emme”, organizzata dall’associazione per i diritti degli Anziani Ada-Bruno Di Odoardo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 19 agosto, la presentazione alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto del libro “Ricomincio da Emme – Come combattere lo stress ossidativo dalla Emme alla Zeta” ( edizioni Etabeta PS ) del noto specialista in angiologia e nutrizione, Mauro Mario Mariani, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico. L’ iniziativa è stata organizzata dall’ associazione per i diritti degli Anziani Ada-Bruno Di Odoardo nell’ambito degli incontri formativi e informativi in presenza del progetto” Parlo, Mi Informo, Decido… Mi Attivo”, dopo un periodo di silenzio dovuto alla pandemia.

La serata è stata introdotta da Giorgio Fiori, segretario dell’associazione ADA, sono poi intervenuti la presidente dell’associazione, Paola Luzi, che ha illustrato le finalità dell’associazione Ada-Di Odoardo e le tante iniziative che effettua sul territorio a favore dei meno giovani, ringraziando sia il comune per il sostegno dimostrato, sia i colleghi, sia l’associazione Lido degli Aranci per l’assistenza fonica e video, e l’avvocato e consigliere comunale, Gianni Massimo Balloni, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e si è complimentato per l’iniziativa.

Il dottor Mariani ha poi illustrato il suo nuovo libro con il suo caratteristico modo vivace di proporsi e con l’ausilio di chiarissime diapositive, introdotte da un video esplicativo della sua amica e attrice Claudia Gerini. Presente anche Gabriele Viviani, che ha realizzato delle singolari “incursioni“ artistiche a completamento del libro che, dopo il successo delle precedenti pubblicazioni, “Il Tao dell’Alimentazione” (2015) e “Prospettiva Rosea” (2019), è anch’esso dedicato all’esperienza dell’autore sullo stress ossidativo e sui modi per combatterlo attraverso un’alimentazione sana e il raggiungimento di un equilibrio dell’organismo.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.