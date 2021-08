La gara maschile e femminile è in programma dal 24 al 29 agosto e vedrà il debutto in competizioni ufficiali del nuovissimo terzo campo del complesso sportivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella splendida cornice della Riviera delle Palme torna l’Open Padel – Trofeo Bachetti Food. Il trofeo Bachetti Food, competizione di padel maschile e femminile, quest’anno è riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e ciò ha permesso all’intera manifestazione di raccogliere interesse e adesioni anche da fuori Regione.

“Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento da parte della Federazione Italiana Tennis. Questo è frutto di un lavoro certosino e passionale svolto nell’edizione passata – afferma Massimiliano Bachetti, CEO di Bachetti Food ed organizzatore del torneo – Colgo l’occasione per augurare a tutti gli sportivi un sereno e felice svolgimento del torneo e confido nella leale sportività di tutti”

La kermesse si terrà dal 24 al 29 agosto 2021 presso il Circolo Tennis “Maggioni” di San Benedetto del Tronto. Il Circolo Tennis “Maggioni”, elegante ed attrezzatissimo complesso sportivo nel pieno centro cittadino, è nato nel lontano 1933 su un campo di terra battuta, realizzato nei pressi della Palazzina Azzurra. Nel 1956 fu realizzata l’attuale struttura sportiva a metà tra l’area portuale e le palme e gli oleandri di Viale Bruno Buozzi. Il circolo “Maggioni” ha ospitato manifestazioni di grande prestigio fino ad arrivare all’incontro di Coppa Davis tra Italia e Olanda.

“Il C.T. Maggioni è lieto di rinnovare la partnership con l’azienda Bachetti Food nell’organizzazione dell’ Open di Padel, che si terrà dal 24 al 29 Agosto, che vedrà il debutto in competizioni ufficiali del nuovissimo terzo campo del complesso sportivo – afferma il presidente del Circolo Tennis “Maggioni” Afro Zoboletti – E’ un torneo che grazie alla passione di Massimiliano Bachetti è in continua crescita, ormai inserito nel calendario delle competizioni ufficiali del Maggioni, che saprà regalare spettacolo, divertimento e sano agonismo in una cornice bellissima. Vi aspettiamo numerosi.”

Il termine per la presentazione delle iscrizioni è il 22 agosto 2021 e gli sportivi che intendano partecipare al torneo possono richiedere informazioni al numero 0735.588977 oppure inviare una mail all’indirizzo ctmaggioni@gmail.com.

