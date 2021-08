SAN BENEDETTO DEL TRONTO/GROTTAMMARE – La Sambenedettese Basket Academy e Grottammare Basketball sono pronte a partire con i corsi minibasket, destinati a tutti i bambini e bambine dai 4 agli 11 anni.

Istruttori federali di primo livello, impianti di allenamento adeguati e struttura societaria di prim’ordine, sono da sempre alla base dell’attività della Sambenedettese Basket e di Grottammare Basketball.

Per la prossima stagione, che sarà quella della ripartenza dopo due stagioni complicate ma in ogni caso portate a termine nonostante l’emergenza sanitaria, è prevista un’iniziativa clamorosa: l’intero corso di minibasket sarà infatti completamente gratuito per i primi 100 iscritti. L’attività si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli ministeriali e federali, negli impianti di Porto D’Ascoli, San Benedetto del Tronto e Grottammare, con i corsi che avranno inizio i primi giorni di settembre per terminare a giugno 2022. Per informazioni ed iscrizioni: Alessandro 3272374638.

