“L’estate sta finendo e un anno se ne va…” cantavano i Righeira nel 1985. Nel 2021 tante cose sono cambiate, c’è una pandemia in corso, il digitale ha preso il posto dell’analogico, ma Riviera Oggi Estate è ancora qui e lo trovi in edicola.

La bella stagione sta volgendo al termine, ma tanti sono gli eventi in programma per questa settimana: sabato 21 agosto Donatella Di Pietrantonio presenta ad Alba Adriatica il libro finalista al Premio Strega “Borgo Sud”, domenica 22 agosto Fiorella Mannoia si esibisce a Pagliare, giovedì 26 agosto arriva Willie Peyote a Servigliano, dove venerdì 27 agosto canta anche Carl Brave per due giorni indimenticabili di musica indie.

Non solo: fino a lunedì 23 agosto prosegue Ascoliva ad Ascoli Piceno per celebrare sua maestà l’oliva all’ascolana, venerdì 27 agosto inizia L’Antico e le Palme a San Benedetto, il mercatino dedicato all’antiquariato e al collezionismo. E ancora cinema sotto le stelle con film da Oscar, mostre, musei, sagre, spettacoli teatrali, concerti. Lasciati accompagnare.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.