ROTELLA – “Un incontro in libertà nell’ambito delle Marche”, come dice il sindaco Giovanni Borraccini che ha ideato l’iniziativa. Insomma un incontro fuori dagli schemi per mettere a confronto l’amministratore di una grande realtà come quella di Ancona, capoluogo della regione e città più popolosa, quasi 100 mila abitanti, con una piccola località come quella di Rotella, meno di mille abitanti a 395 metri sul livello del mare, nell’entroterra piceno, alle pendici del Monte Ascensione, alla confluenza fra il torrente Oste e il fiume Tesino. Una località di recente duramente colpita dal terremoto del 2016.

“Saranno a confronto anche i due modi di amministrare, di gestire la cosa pubblica e di controllare il territorio. Vedremo insieme le tante le differenze ed anche le analogie e le difficoltà. Perché anche queste verranno affrontate durante il dibattito”.

L’incontro – che si svolgerà venerdì 20 agosto a Rotella presso il Dancing all’aperto “Oasi” con inizio alle ore 17,30 – vedrà a confronto lo stesso sindaco Borraccini con la collega di Ancona Valeria Mancinelli. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Giuseppe Buscemi.

Fra l’altro si parlerà sicuramente del coinvolgimento degli enti locali sulla ricostruzione del dopo sisma, delle conseguenze anche economiche della pandemia covid e di attualità.

