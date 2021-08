GROTTAMMARE – Il Festivaliszt entra nel vivo con il concerto della pianista georgiana, trapiantata in Germania, Tamta Magradze, sabato 21 agosto, ore 21,30 al Teatro delle Energie di Grottammare. Musicista di fama internazionale, già vincitrice del prestigioso Concorso Liszt di Utrecht, proporrà un recital interamente incentrato sul repertorio romantico, intitolato “Il virtuosismo di Liszt”.

Preziosa occasione per ascoltare brani del repertorio lisztiano di grande impatto emotivo come “Dopo una lettura di Dante. Fantasia quasi sonata”, “Mephisto valzer” e musiche di raro ascolto quali “Grandes etudes de Paganini”i cui brani si basano sulle composizioni di Niccolò Paganini per violino e sono tra i più impegnativi tecnicamente nella letteratura pianistica. Infatti i brani attraversano tutta la gamma degli ostacoli tecnici e spesso richiedono allungamenti molto ampi da parte dell’esecutore, fino a un’ undicesima. La pianista 25 enne si sta perfezionando da quattro anni a Weimar, grazie alla popolarità conquistata a seguito del Premio Liszt, la musicista è contesa dai più importanti teatri internazionali. Si esibirà oltre a Grottammare a Weimar, Budapest, Utrecht e Bayreut, sulle orme dell’Ungherese.

“Per alcuni successo significa vincere un grande concorso oppure dare concerti in sale frequentate. Per me successo è sinonimo di crescita musicale ininterrotta che mi dà la più grande felicità” ha detto Tamta in un’ intervista rilasciata al Georgian Journal.

Il FestivaLiszt, giunto alla sua 19 edizione, è organizzato dalla Fondazione Gioventù musicale d’Italia, con il contributo di vari enti tra cui il Comune di Grottammare. Abbonamento 40 euro, ridotto 25 euro. Biglietto intero 10 euro, ridotto fino a 20 anni, 8 euro. Gli spettacoli sono accessibili anche ai diversamente abili. Info: 3805921393.

