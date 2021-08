“La nostra associazione, denominata ‘Ottoni delle Marche’, – dichiara il Maestro Mario Biancucci – è nata nel 2012 e sette sono i fondatori originari: Stefano Manoni alle percussioni; Simone Tisba al trombone; David Beato alla tuba; Alessandro Fraticelli al corno; Michele Pancotto, Mario Bracalente ed io, Mario Biancucci, alla tromba. La formazione che si esibisce è denominata ‘Morgen Brass’ e, a seconda delle circostanze, si presenta in svariate combinazioni che vanno dal duo fino al settimino. Il nome che abbiamo scelto ha un significato curioso: poiché tutti noi svolgiamo una professione che ci tiene occupati principalmente nel pomeriggio e in serata, siamo sempre stati costretti ad effettuare le prove durante la mattina. Da qui l’idea di chiamarci ‘Morgen Grass’, cioè ‘Ottoni del mattino’ in lingua tedesca! Per quanto concerne l’evento a Grottammare, siamo molto felici di portare la musica in una location per noi nuova. In passato, infatti, abbiamo suonato per altre esibizioni all’alba, ma lo abbiamo fatto sempre in montagna, in particolare modo per alcuni concerti in favore dei terremotati. Qui al mare, in questa cornice spettacolare, è la prima volta. Ringraziamo pertanto chi ha organizzato e promosso l’iniziativa, un evento che non è solo un intrattenimento, bensì un’occasione di socialità dopo i duri mesi di restizioni e di isolamento. La musica ha questo magico potere di aggregare, unire, creare legami. La pandemia ha il merito di averci fatto riscoprire alcuni valori e di averci insegnato a vedere il mondo in maniera diversa rispetto a prima. Ecco, quindi, che, come per altri ambiti della vita abbiamo iniziato a guardare con occhi nuovi, anche per la musica dobbiamo avere un orecchio nuovo, non asuefatto o distratto, bensì attento. Dunque, anche se suoneremo musiche molto conosciute sabato, esorto tutti coloro che parteciperanno ad ascoltare con un orecchio diverso.”