Raccolta firme per il referendum abrogativo della caccia a cura dell’associazione “L’amico fedele” venerdì 20 agosto in viale Secondo Moretti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- L’associazione locale “L’Amico Fedele” sarà presente con un gazebo per la raccolta firme venerdì 20 agosto, dalle 18 fino alla mezzanotte, in viale Secondo Moretti nei pressi del Chicco d’oro. Si ricorda che, per firmare, è necessario presentarsi con un documento d’identità valido, aver compiuto 18 anni d’età ed essere cittadini italiani.

Il referendum per l’abolizione della caccia ha bisogno di 500.000 firme, per chi non riuscisse a passare domani, è possibile recarsi negli uffici comunali a firmare, entro il 15 settembre.

L’associazione “L’Amico Fedele”, si fa promotrice di questa iniziativa, nonostante non rientri nelle sue principali attività. L’intento è quello di promuovere la consapevolezza sul tema, l’argomento caccia non è distante da noi, in zona viene praticata ed è una problematica che riguarda tutti assieme alle sue conseguenze.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.