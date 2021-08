SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gioco del pallone unisce, divide, piace e non piace.

Il calcio dà gioie, dolori, appassiona e infastidisce. E’ lo sport più seguito in Italia ma non è per forza il più amato ed è giusto così dato che ci sono molte discipline sportive che meritano una grande attenzione e grazie alle Olimpiadi di Tokyo, disputatesi nell’estate 2021, abbiamo avuto il modo di riscoprirlo.

Il calcio, da svariati anni, è diventato vero e puro business. Purtroppo.

Giocatori che si trasferiscono da una squadra all’altra solamente per una questione economica e per guadagnare più soldi di quanti già ne guadagnino. Emblematico il caso recente di Leo Messi: il fantasista argentino ha dovuto lasciare il Barcellona poiché il Club blaugrana non poteva più permettersi il suo pesante ingaggio.

L’ex 10 rossoblu si è accasato al Paris Saint Germain dove guadagnerà la cifra di 40 milioni di euro, bonus inclusi, a stagione per almeno due anni. Un ingaggio mostruoso e la squadra francese annovera altri pezzi da 90 come Mbappé, Neimar, Donnarumma, Sergio Ramos e tanti altri con contratti extramilionari. Alla faccia del tanto discusso Fair Play voluto dall’Uefa che ora pare muta di fronte al calciomercato imponente dei parigini e non solo (vedasi Manchester City, Chelsea e altri Club inglesi).

Ma tornando ai nostri confini nazionali, e soprattutto locali, vi vogliamo raccontare la storia di Claudio. Un esempio di come il calcio di provincia non è soltanto un semplice sport ma può essere molto di più e appassiona anche persone apparentemente non interessate al gioco del pallone.

Claudio (n.d.r. al momento non vuole svelare la propria e vera identità) è originario, e residente, dell’Ascolano ma in estate, e non solo, si sposta volentieri nella sua abitazione di Porto d’Ascoli adiacente proprio al campo sportivo Ciarrocchi: la casa del Porto d’Ascoli Calcio, fresca vincitrice dei PlayOff d’Eccellenza valevoli per la promozione in serie D. Non è (anzi, non era) un appassionato di calcio, lo era da giovane per poi perdere interesse col passare degli anni.

Claudio, direttamente dal balcone di casa sua in Riviera, ha assistito negli ultimi tempi ad allenamenti e anche partite dei biancocelesti. Prima con distacco, quasi fastidio. Poi è diventato letteralmente un grande tifoso, appassionato dalle gesta dei calciatori in campo. Ha cominciato a seguire e a tifare il Porto d’Ascoli. E come tanti altri tifosi, non vede l’ora di vedere il Club giocare il campionato di quarta serie nazionale.

Riviera Oggi ha contattato e intervistato il signor Claudio.

Da ‘poco interessato’ al calcio ad appassionato del Porto d’Ascoli Calcio: come nasce questa passione per i biancocelesti?

“Da bambino ero appassionato di calcio, più che altro perché in casa lo seguivano mio padre e i miei tre fratelli. Io emulavo il loro slancio sportivo ed ero attratto, come ogni bambino, dalle imprese dei calciatori più spettacolari. Con la prima adolescenza, preso da passioni di genere meditativo, ho abbandonato le cronache radiofoniche e ogni altro coinvolgimento calcistico. In anni recenti mi sono ritrovato a guardare dal balcone la squadra del Porto d’Ascoli, dal momento che la casa in cui abito è prospiciente lo stadio Ciarrocchi. Dapprima guardavo annoiato, talora infastidito dalle grida dei calciatori, dai tecnicismi esasperati, che mi parevano inopportuni, paradossali in un ambito amatoriale, che per la verità mi paiono inopportuni e paradossali anche praticati da società calcistiche professionistiche. Successivamente mi sono, non so come, ritrovato a seguire con qualche attenzione, persino con partecipazione, frazioni di gioco delle partite del Porto d’Ascoli nel campionato di Eccellenza. Fino a che, nell’ultima partita del campionato di eccellenza del giugno scorso, ho esposto un drappo bianco-azzurro, trovato fortunosamente in casa, per mostrare ai calciatori del Porto d’Ascoli e al suo allenatore che ero con loro. Un gesto piuttosto infantile, evidentemente, al quale tuttavia non ho voluto rinunciare. Come mai mi chiedi? Come vedi, non so dirtelo. Forse si tratta di una reminiscenza”.

Che cosa ti colpisce di più del Porto d’Ascoli Calcio e della sua squadra?

“Ho sempre ammirato un calciatore brasiliano, Falcao. Non per le sue proprietà calcistiche, quanto per un’idea di calcio che professava, un calcio liberato da tecnicalità e ossessioni strategiche e di schemi di gioco. Credo che le sue idee non abbiano avuto alcun successo, dal momento che il calcio che si pratica ovunque nel mondo è ormai una disciplina, né presenta aspetti di puro divertimento e creatività. Ciò che invece mi pare di intravvedere ancora, sebbene anche qui coperti dalle medesime ossessioni, nel club bianco-azzurro del Porto d’Ascoli“.

Qual è il tuo giocatore preferito del Porto d’Ascoli Calcio?

“Sono stato colpito dalle qualità di Giordano Napolano, dal suo modo di tenere il pallone attaccato al piede, quasi l’avesse legato a sé con un filo invisibile, tanto che è quasi impossibile che un avversario possa toglierglielo. Napolano è una sorta di funambolo, al contempo affatto disciplinato e ligio ai suoi doveri di capitano ovvero di perno della squadra. Spesso lo vedo allenarsi anche da solo, quasi sentisse il peso e la responsabilità del ruolo che ricopre, forse anche per tenersi sempre in forma e non rischiare di sfigurare nelle competizioni. Ma sono rimasto colpito anche da un altro calciatore, Nazzareno Battista. Un atleta che mi pare instancabile nelle sue galoppate, irraggiungibile, oltre che dotato di una acuta visione di gioco. E anche il primo portiere, Andrea Testa, particolarmente perché è silenzioso, direi umile nel suo contegno, salvo alcune, rare volte, quando i suoi nervi vengono messi a dura prova. Ma ogni altro membro della squadra ha una sua precipua qualità, e credo che Davide Ciampelli, il tecnico del Porto d’Ascoli, sia all’altezza di coglierle”.

Come saprai, le prime partite della serie D si giocheranno al Riviera delle Palme in attesa dei lavori di ampliamento dell’impianto Ciarrocchi. Impegni permettendo, andrai qualche volta allo stadio di San Benedetto a seguire le gesta dei biancocelesti?

“Dovrò andarci, anche se mi spiace rinunciare alla tribuna privilegiata che ho a lungo occupato da solo. Non ho alcuna familiarità con gli stadi, né lì mi sento a mio agio. Spero che lo stadio Ciarrocchi possa essere reso agibile al più presto”.

Per il Porto d’Ascoli Calcio sarà la prima volta in un campionato di serie D. Ad un solo ‘gradino’ dal calcio professionistico. Che cosa auguri al Club per l’imminente futuro?

“Auguro ai calciatori del Porto d’Ascoli Calcio di divertirsi ed essere creativi, esattamente come diceva Falcao. Il calcio è un gioco, dal mio punto di vista non molto dissimile dal teatro, e i calciatori, al pari degli attori, al momento di scendere in campo ovvero di appropriarsi della scena, cadono preda di un demone invisibile, il demone dell’espressività. Gli inglesi impiegano il verbo to play, tanto per significare giocare, quanto per significare recitare”.

