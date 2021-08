GROTTAMMARE – Una serata di risate dalla rete, per il prossimo evento al Parco Arena Sisto V di Grottammare: venerdì prossimo 20 agosto è di scena “CabaNet, amoremio!” alle ore 21.

L’iniziativa si presenta come lo spin off del più noto Festival nazionale dell’umorismo (svoltosi dal 30 luglio al 2 agosto) per intercettare la comicità che gira e spopola sui social e per sperimentare nuove strade da percorrere per il futuro della manifestazione.

Protagonisti della serata Andrea Panciroli detto “Il Pancio” e altri comici del web per uno spettacolo che gli organizzatori – l’associazione Over the Rainbow e Rs Project – definiscono “American style, con immagini, collegamenti e ospiti ‘on stage’”. Conduce lo speaker radiofonico Luca Sestili.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con green pass e norme anti-Covid, e può essere prenotata su www.eventbrite.it.

