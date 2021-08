FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 18 agosto, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo.

Prosegue incessante l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Fermo anche in questi giorni estivi, di festività, eventi sportivi, manifestazioni e sagre: i militari vigilano sui centri cittadini per prevenire possibili illeciti perpetrati ai danni dei singoli e della collettività.

La tutela si intensifica nei luoghi di aggregazione e negli snodi sensibili, con l’ausilio delle unità cinofile, sempre impegnate nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

A bordo di autovetture di servizio con colori d’Istituto e civili, i controlli lungo le strade sono stati incrementati ed hanno consentito, solamente negli ultimi quattro giorni, di identificare 260 persone e di segnalarne 7 alla Prefettura, trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Tra le numerose attività di servizio, i Finanzieri si sono concentrati anche su quelle volte a tutelare i consumatori finali, eseguendo controlli finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza prodotti ed impedendo, con il sequestro di oltre 6 mila beni, l’immissione in consumo di ingenti quantitativi di merce di dubbia provenienza, potenzialmente nociva per la salute degli acquirenti. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

I sequestri hanno coinvolto anche il settore dei generi di monopolio e, in particolare, quello dei tabacchi: le Fiamme Gialle hanno ritirato dal commercio 2,3 chili di tabacchi lavorati nazionali venduti da un commerciante di Porto San Giorgio sprovvisto dell’autorizzazione necessaria per svolgere tale attività.

Anche la Sala Operativa del Comando Provinciale contribuisce a raggiungere questi risultati: il suo costante coordinamento delle attività istituzionali, continuativamente nell’arco delle 24 ore, costituisce sempre un prezioso ed insostituibile supporto, sia ai colleghi impegnati attivamente nel servizio, sia alla collettività. In quanto gestore del servizio di pubblica utilità “117”, essa costituisce il punto di contatto diretto tra il Corpo e il cittadino, il quale ha l’opportunità di segnalare episodi di interesse nei settori operativi di competenza della Guardia di Finanza.

Nella provincia fermana il Corpo continua a svolgere, in maniera sempre incisiva, la propria missione di polizia economico-finanziaria ed i molteplici interventi connessi alle attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

