MONTEPRANDONE – Vigili del Fuoco al lavoro nella serata del 17 agosto.

Sterpaglie in fiamme intorno alle 20 a Monteprandone, i pompieri sono giunti sul posto per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Un’oretta dopo la situazione è tornata alla normalità.

