RIPATRANSONE – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Bikers dei Colli Ripani presenta i Wine e Bike Tour, le escursioni in Mountain Bike sui Colli tra i vigneti e le cantine di Ripatransone. L’iniziativa parte domenica 22 agosto con un percorso che toccherà due cantine del territorio ed il borgo di Ripatransone, tra degustazioni, storia e natura.

L’intento dell’associazione è quello di promuovere il connubio tra sport, solidarietà e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico di Ripatransone. Il costo dell’esperienza è di 50 euro ed include assicurazione, guida cicloturistica, tour del borgo di Ripatransone, degustazione presso la cantina Le Caniette, pranzo presso Cantina Numa, servizio di assistenza e trasporto bici e vino; mentre per noleggio Ebike il costo è di 40 euro. Si raccomanda di indossare un abbigliamento consono all’escursione e di portare acqua e zainetto. Il ritrovo sarà presso la cantina Numa alle ore 8.30.

Le iscrizioni sono da far pervenire entro il 20 agosto, telefonicamente al numero 333 1392435 o via email a avisbikerscolliripani@gmail.com. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito avisbikerscolliripani.it.

