CUPRA MARITTIMA – Sinistri lungo la costa picena tra la tarda serata del 16 agosto e la mattinata del 17.

Due incidenti a Cupra Marittima.

Il primo ieri, intorno alle 22.30, dove un motociclista ha impattato contro un tasso ed è caduto a terra: è stato soccorso dal 118 giunto in ambulanza sul posto. Rilievi affidati alla Polizia Municipale.

Il secondo questa mattina dove un ciclista è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del 118 che l’ha portato, in ambulanza, in ospedale. Anche in questo caso rilievi affidati alla Polizia Municipale.

