SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera.

Tornano alla luce i due campetti da basket di via Tedeschi e via Sforza, grazie all’importante opera di riqualificazione completata in questi giorni che ha sostituito al degrado degli ultimi tempi, una struttura rinnovata e funzionale per la pratica sportiva, pronta ad ospitare gare e tornei.

“Il Consiglio Direttivo della Sambenedettese Basket ringrazia sentitamente l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, in particolare gli Assessori Troli e Tassotti e tutti gli addetti dell’Ufficio Sport per aver restituito alla collettività un’area che da tempo risultava abbandonata a se stessa – si legge in una nota diffusa dalla società – Una struttura che sicuramente sarà strategica per i nuovi e attuali praticanti della pallacanestro in Riviera, oltre che un’importante attrazione turistica per la città”.

