L’evento, in programma alla Palazzina Azzurra alle ore 21, è il terzo appuntamento dell’Associazione per i diritti degli Anziani Ada-Di Odoardo, nell’ambito del progetto” Parlo, Mi Informo, Decido…Mi Attivo”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 19 agosto, alle ore 21,00, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, è in programma il terzo appuntamento dell’Associazione per i diritti degli Anziani Ada-Di Odoardo, nell’ambito degli incontri formativi e informativi in presenza del progetto ”Parlo, Mi Informo, Decido…Mi Attivo”, ripartito dopo il prolungato stop forzato a causa della pandemia da Covid19.

Ospite della serata sarà il dottore Mauro Mario Mariani, esperto in angiologia e nutrizione, che presenterà il suo ultimo libro “Ricomincio da Emme: Come combattere lo stress ossidativo dalla Emme alla Zeta”. L’evento sarà coordinato da Giorgio Fiori; saranno anche presenti Paola Luzi, presidente dell’associazione Ada-Di Odoardo, e il vice presidente Francesco Fabiani.

Il testo, caratterizzato anche da “incursioni” artistiche di Gabriele Viviani, è la naturale prosecuzione dei suoi già noti testi precedenti (ricordiamo “Il Tao dell’Alimentazione” e “Prospettiva Rosea”), finalizzati a fornire indicazioni su una corretta alimentazione per vivere meglio.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme anti Covid.

Per prenotazioni: scrivere via e-mail a adaascolipiceno@gmail.com o telefonare al numero 388 6957597.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.