RIPATRANSONE – Sanitari in azione nella mattinata del 17 agosto.

Incidente sul lavoro vicino a Ripatransone, in un’azienda, a Contrada Menocchia.

Sono rimasti feriti, per cause ancora in fase di accertamento, tre operai, soccorsi dal personale sanitario del 118. Per uno di loro sarebbe stato necessario il trasferimento al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Sul posto ambulanze e Forze dell’Ordine.

Seguiranno aggiornamenti

