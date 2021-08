SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova importante iniziativa dell’Anla Lav Marche.

L’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani organizza infatti Domenica 29 Agosto alle ore 18,30, presso la veranda della “Pizzeria come ti Pare” di San Benedetto del Tronto in via Voltattorni, un incontro con i Volontari Clown -Animatori dal “Magia del sorriso”.

Il chiaro obiettivo degli organizzatori è far comprendere come si diventa un clown di corsia, attraverso i racconti e le avventure dei volontari che presenteranno le loro esperienze e il programma delle prossime attività. Al termine, è previsto un momento di convivialità con la PIZZA CLOWN.

È obbligatoria la prenotazione e occorre disporre del Green Pass. Per info e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 339-6907901 – 0735781155.

