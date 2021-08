SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È giunta ieri, 16 agosto, al Comune di San Benedetto del Tronto, e inviata per conoscenza alla stampa, una lettera di intenti nella quale si chiede l’acquisizione della società rossoblu.

Ne prendiamo atto e aspettiamo il responso delle parti se Pasqualino Piunti accetterà di incontrare il rappresentanti del gruppo Bautista oggi pomeriggio. E la cosa più importante dovrebbe essere il collegamento in video conferenza con lo stesso quarantenne campione di baseball che pare interessato ad un cammino simile a quello che Ronaldo ‘il fenomeno’ ha fatto con il Valladolid in Spagna.

Josè Bautista è infatti un atleta del valore (seppur in un altro sport) del calibro dello stesso brasiliano e di altri calciatori, tipo Ibrahimovic per esempio. Li accomunano sicuramente i soldi che hanno guadagnato nella loro carriera.

Chiaramente niente illusioni o speranze premature ma la considerazione che, rispetto ad altri interessati alla Samb, questo gruppo ha fatto una richiesta formale e l’ha resa pubblica tramite la stampa. A differenza di altre “cordate” che sono andate avanti a telefonate o a incontri segreti con il sindaco Piunti che non li ha mai riportati ufficialmente alla città ma solo a suoi ‘conoscenti’.

Nella speranza che la nostra Samb, in un modo o nell’altro possa trovare pace (e magari di un miracolo, perché tale è, dall’esito dell’incontro odierno tra i legali di Renzi e il Tar del Lazio), aspettiamo gli eventi, a partire da quello di oggi pomeriggio.

Questa la lettera inviata a Pasqualino Piunti dal rappresentante del gruppo Bautista, Gianleonardo Neglia:

“Al Sig. Sindaco

di San Benedetto del Tronto,

Preg.mo Sig. Sindaco,

Mi chiamo Gianleonardo Neglia e in qualità di socio e rappresentante plenipotenziario di un solido gruppo economico italo-canadese, Le comunico il nostro concreto interessamento – sin da subito – all’acquisizione della storica società di calcio Sambenedettese.

Le rendo noto che il gruppo da me rappresentato ha in prima fila il campione statunitense di baseball José Bautista, originario di Santo Domingo, attualmente residente in Florida, ancora in attività sportiva all’età di 40 anni e che ha partecipato alle recenti olimpiadi di Tokio.

La informo che José Bautista sarà disponibile per conoscerla in web conferenza già da domani pomeriggio, compatibilmente con il fuso orario.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e per tutte le necessarie e ovvie credenziali economiche, vi presento il nostro consulente finanziario Sig. Alessandro Neglia, CFP. Sarò a Sua completa disposizione già da domani mattina per avere il piacere di conoscerla incontrandola nei suoi Uffici.

In attesa di Suo positivo e gradito riscontro Le invio i miei migliori saluti.

Gianleonardo Neglia

