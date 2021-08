CARASSAI – Iniziativa sociale.

Camper vaccinale a Carassai il 17 agosto.

In piazza Leopardi dalle 11.30 alle 14, non c’è bisogno di prenotare per la somministrazione del vaccino anti-Covid, portare documento d’identità e tessera sanitaria

