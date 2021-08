TERAMO – Di seguito una nota stampa diffusa il 15 agosto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati in diversi incendi di bosco e sterpaglie che si sono sviluppati a Mosciano Sant’Angelo, tra le località Carapollo e Specola di Teramo e a Miano di Teramo. Particolarmente impegnative le operazioni di intervento per lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato dopo le 13 tra Carapollo e La Specola, dove hanno operato cinque squadre dei vigili del fuoco di Teramo e diverse squadre di volontari AIB.

L’azione di spegnimento a terra è stata supportata dall’elicottero messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e da un Canadair dei vigili del fuoco coordinati da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. L’incendio ha bruciato un’area di oltre 100 ettari. A causa del denso fumo prodotto dalle fiamme e dai danni prodotti dal calore che ha provocato la disattivazione dell’illuminazione nelle gallerie, è stato chiuso al traffico anche il tratto tra Villa Vomano e Teramo Est del Raccordo Autostradale dell’A24. In serata due squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo sono state inviate a Miano di Teramo dove si è sviluppato un violento incendio a ridosso del centro abitato. Al momento i mezzi aerei sono rientrati alle basi di partenza per il sopraggiungere della sera, ma proseguono le operazioni di intervento con le squadre a terra. In entrambi gli incendi l’azione di spegnimento è stata resa difficile per la vicinanza delle abitazioni e per la violenza delle fiamme alimentate da improvvise folate di vento.

