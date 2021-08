SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri ed episodi poco edificabili nella notte tra il 14 e 15 agosto.

Incidenti a San Benedetto e tra Cossignano-Montalto.

Nel primo caso impatto fra auto e monopattino, soccorso dal 118 il ragazzo alla guida del mezzo elettrico. Forze dell’Ordine sul posto per i rilievi.

Nel secondo sinistro auto fuori strada tra Cossignano e Montalto, soccorso il conducente dal 118 e Forze dell’Ordine al lavoro per ricostruire la dinamica.

Interventi del 118 in Riviera per abuso di alcool: diversi giovani e giovanissimi costretti alle cure mediche del 118 e in qualche caso anche ad ulteriore accertamento in ospedale.

