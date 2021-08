La guida ripercorre le vicende del porto di Ascoli, confine strategico conteso tra Ascoli e Fermo sin dall’epoca medievale. Appuntamento presso il “Giardino dei colori” di via del Mare, sede del comitato di quartiere “Mare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sono ancora alcuni posti prenotabili per assistere alla presentazione di “Porto d’Ascoli, Breve Guida della zona sud della città“, l’ultimo numero della collana dei “Quaderni dell’Archivio storico comunale”, in programma lunedì 16 agosto, alle 21.30, nel “Giardino dei colori” di via del Mare, sede del comitato di quartiere “Mare”.

La guida ripercorre le vicende del porto di Ascoli, confine strategico conteso tra Ascoli e Fermo sin dall’epoca medievale. Dopo essere passata sotto l’amministrazione civile del Comune di Monteprandone durante il periodo napoleonico, dal 1935 l’area di Porto d’Ascoli è stata annessa al territorio di San Benedetto del Tronto e conoscendo quindi un intenso sviluppo legato alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Agli intervenuti verrà consegnata copia del volumetto. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 353 4109069 ed esibire una delle Certificazioni verdi Covid-19 (green pass o tampone o certificato di avvenuta guarigione).

