SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La viabilità è stata complicata fin dalla mattinata del 14 agosto lungo il Piceno.

Intorno all’alba incidente fra auto sulla Salaria a Centobuchi, feriti gli automobilisti soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto in ambulanza. Dinamica del sinistro affidata ai carabinieri impegnati nella ricostruzione.

Altro incidente, in mattinata, sulla Superstrada a Monsampolo del Tronto: un’auto è finita contro un guard rail per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale ascolana. Ferito il conducente, soccorso anche in questo caso dal 118.

