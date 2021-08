GROTTAMMARE – L’autostrada lungo la costa picena continua, purtroppo, con la sua agonia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17 circa del 14 agosto per un incidente stradale sull’A14, direzione sud, nel comune di Grottammare in prossimità dell’uscita della galleria Montesecco per un tamponamento tra un automezzo pesante, un camper e due autovetture.

Dalla nota diffusa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli si legge: “Sono intervenuti i pompieri di San Benedetto del Tronto che hanno estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere di un’auto coinvolta. Diversi feriti”.

“I pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Messe in sicurezza anche delle bombole di Gpl che erano in dotazione al camper coinvolto” si legge nella nota.

La carreggiata sud della A14 è chiusa. Autostrade per l’Italia fa sapere: “Chi viaggia in direzione di Taranto, dopo l’uscita obbligatoria a Grottammare, dove ci sono 4 chilometri di coda, potrà percorrere la Strada Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada all’altezza di San Benedetto del Tronto”.

AGGIORNAMENTO

Poco prima delle 20 carreggiata riaperta, traffico intenso e da smaltire in direzione sud lungo l’autostrada.

