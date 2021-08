Sarà inoltre ampliato l’impegno in collaborazione con la Sambenedettese Basket Academy per partecipare a tutti i campionati Nazionali di Eccellenza giovanili

GROTTAMMARE – Grottammare Basketball parteciperà al campionato di Serie D, dopo la straordinaria vittoria del Campionato di Promozione concluso solo un mese fa.

La società bianco-celeste moltiplica quindi il proprio impegno riportando il campionato di serie D nella perla dell’adriatico dopo 13 anni di assenza dal massimo torneo regionale. Le 22 squadre in attesa della riunione federale nella quale sarà illustrata la formula del campionato sono: Vis Castelfidardo, Basket Macerata, Pallacanestro Pedaso, Victoria Fermo, Vigor Matelica, Amatori San Severino, Basket Fano, Montecchio, Il Ponte Morrovalle, Sporting Porto Sant’Elpidio, Vuelle Pesaro, Real Magnifico Pesaro, Cab Stamura Ancona, 88ers Civitanova, Bad Boys Fabriano, Basket Fermo, Robur Family Osimo, Basket Durante Urbania, Auximum Osimo, Senigallia Basket 2020, Falkodinamis Falconara Marittima, Grottammare Basketball.

Sarà inoltre confermato, anzi ampliato l’impegno del Grottammare Basketball che in collaborazione con la Sambenedettese Basket Academy parteciperà a tutti i campionati nazionali di Eccellenza giovanili. Nel mese di settembre riprenderanno inoltre le attività del Centro Minibasket con grandi agevolazioni in arrivo per le famiglie che saranno presto comunicate.

